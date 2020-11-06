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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«كاثوليكي غازل المسلمون».. من هو «بايدن» رئيس أمريكا المحتمل؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:42 م
بايدن
بايدن
سلمى بدر
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«كان أسلافي يعملون في مناجم الفحم شمال شرق ولاية بنسلفانيا وأنا غاضب لأنهم لم يحصلوا على الفرص التي يستحقونها في الحياة.. يمكنني أن أموت سعيدًا دون أن أكون رئيسًا لكن ذلك لم يعد ممكنا بعد الآن» أكثر جمل رددها مرشح الحزب الديمقراطي والسياسي المخضرم منذ السبعينات «جو بايدن» في جميع خطاباته.

فجع الموت المسيحي الكاثوليكي برحيل زوجته وابنته ثم وفاة ابنه بالسرطان، الذي يعرف بقدراته البالغة على جذب الناس إليه، حيث يصافح ويقبل أي شخص، له زلات لا حصر لها ويلقبه ترامب بـ«النائم».

عمل نائبا للرئيس بعد حكم باراك أوباما في الفترة من 2009 إلى 2017 وحال فوزه سيصبح الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وبالنسبة إلى مؤيديه فهو خبير في السياسة الخارجية وصاحب خبرة وصاحب لسان فصيح بمقدوره الوصول إلى الناس العاديين فضلا عن أنه رجل واجه بشجاعة مأسي شخصية كبيرة وعديدة.

في التقرير التالي تلقي «الدستور» الضوء على حياة «جو بايدن» الشخصية وأبرز المعلومات عنه.
بايدن في سن صغير
بايدن في سن صغير
- الخطيب السريع:
دخل «بايدن» الكثير من المعارك السياسية، فقد بدأ مسيرته المهنية في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1973 بواشنطن وقاد أول حملة لانتخابات الرئاسة عام 1987 فهو يمتلك القدرة على جذب الناخبين، لانه متحدث حماسي جدا أمام الحشود ويرتكب بعض الهفوات التي تتحول إلى عناوين في وسائل الإعلام الأمريكية.

لم يكن أي من أسلافه من عمال مناجم الفحم كما يردد دائما، لكنه اقتبس جمل كثيرة من خطابات السياسي البريطاني العمالي «نيل كينوك» الذي كان أقاربه عمال مناجم فأصبحت خطاباته تعرف بين الناس باسم «قنابل جو».
بايدن واوباما
بايدن واوباما
- نائب للرئيس أوباما:
كان محظوظ بسبب اختياره ليكون نائب لأول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة «باراك أوباما» رغم أنه وصفه بأنه أول أمريكي أفريقي طليق اللسان ولامع ونظيف ووسيم، وبصفته نائب أثار الفزع لدى الناس عندما قال: «هناك احتمال بنسبة 30% أننا سنخطئ في تعاملنا مع المسألة الاقتصادية»، وبسبب ذلك يحظى بايدن بشعبية كبيرة بين الناخبين السود خلال حملة الانتخابات الرئاسية الحالية لكن في الآونة الأخيرة ظهر في برنامج محادثة بضيافة مذيع أسود وتطور الحديث وكاد أن يقع في ورطة كبيرة بعد أن ادعى: «إذا كانت لديك مشكلة في معرفة فيما إذا كنت ستصوت لي أم لترامب، فأنت لست أسود»، وأثارت هذه الجملة عاصفة إعلامية أجبرت فريق مستشاريه على محاولة التقليل من فكرة أن حصوله على أصوات الأمريكيين من أصل أفريقي أمر مسلم به.
«كاثوليكي غازل المسلمون»..
- صاحب حملات ممتاز:
يتمتع بالقدرة على التعامل مع الناخبين وأكثر مايقرب الناس منه هو أنه شخص يتكلم بما هو مؤمن به، وصرح ذات مرة بالقول أن التلعثم الذي كان يعاني منه في مرحلة الطفولة جعله يكره القراءة من جهاز عرض الخطابات ويفضل أن يتحدث من القلب.
بايدن
بايدن
- اتهامات بالتحرش
تقدمت 8 سيدات عام 2019 واتهمن «بايدن» بالتحرش واللمس غير اللائق، وقامت القنوات الإخبارية الأمريكية بنشر مقاطع عن طريقته الشخصية في تحية النساء بالمناسبات العامة وتتضمن أحيانًا شم شعرهن ورد هو على ذلك بتعهده بأن يكون أكثر حرصا في تعاملاته مع النساء.
«كاثوليكي غازل المسلمون»..
- صدمات عائلية:
فقدانه للكثيرين من المقربين منه عندما كانوا في سن مبكرة جعله قريب من العديد من الأمريكيين، وأكد أنه على الرغم من مكانته السياسية وثرائه فإنه واجه مآسي مثل غيره من الأمريكيين العاديين فبعض جوانب حياته العائلية مختلفة تماما عن غيره من الرؤساء، حيث كان يستعد لأداء اليمين الدستورية بعد وقت قصير من فوزه بأول انتخابات لمجلس الشيوخ توفيت زوجته نيليا وابنته نعومي في حادث سير وإصابة ولديه «بو وهانتر»، وكان «بو» جندي في الجيش الأمريكي بالعراق وتولى منصب المدعي العام في ولاية ديلاوير وتوفي بسبب ورم سرطاني في المخ عام 2015 عن عمر ناهز 46 عاما.
ابناء بايدن
ابناء بايدن
- فساد ابنه هانتر:
أصبح هانتر محامي ويدير جماعة ضغط قبل أن تخرج حياته الشخصية عن سيطرته، وأشارت زوجته الأولى إلى تعاطيه المخدرات والكحول ونوادي التعري في أوراق الطلاق، وتم طرده من قوات الاحتياط في البحرية الأمريكية بعد أن كشفت الاختبارات تعاطيه للكوكاين.

واعترف «هانتر» لمجلة «نيويوركر» أنه حصل على حجر ألماس من أحدة كبار رجل أعمال صيني متنفذ يعمل في مجال الطاقة تم التحقيق معه لاحقًا من قبل سلطات بكين بتهم الفساد، وجمع ابنه بين طريقة حياة شخصية علنية صاخبة ومليئة بالأحداث من جهة وكسب مبالغ مالية كبيرة من جهة أخرى وهو ما جعل والده مادة لعناوين أخبار الصحف العالمية.
جيل بادين
جيل بادين
- زوجته الحالية
تدعى «جيل بايدن» وتعمل معلمة وعمرها 69 عاما، وهي حاصلة على درجة الدكتوراة في التعليم، وتولت أحدث منصب لها في كلية مجتمع فيرجينيا الشمالية، بينما كان زوجها يشغل منصب نائب الرئيس أوباما، وأصبحت أول سيدة ثانية تشغل وظيفة بدوام كامل خارج البيت الأبيض.

وخلال مقابلة مع مجلة «فوج» وصفت جيل أنها كأستاذة سترتدي ملابس الخدمة السرية مثل طلاب الجامعات وتجلس على جهاز اللاب توب لإخفاء نفسها فهي تريد أن تحتفظ بشخصيتها المتواضعة وأن تكون شخصية مستقلة ويعرفها الطلاب كمعلمة وليس كزوجة الرئيس الأمريكي المحتمل.

وصرحت أن التعليم على رأس الأولويات والعائلات العسكرية، مضيفة أنها ستعطي الأولوية لتعليم ما قبل المدرسة ورياض الأطفال في الفترة المقبلة والمساواة بالمدارس حتى تتحسن مكانة الولايات المتحدة.

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