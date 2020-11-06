اتحاد الدواجن: يوجد آليات في مصر لإعادة تدوير مخلفات المجازر

قال ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك آليات متبعة في إعادة تدوير مخلفات المجازر من خلال التعقيم والطبخ تحت درجة حرارة مرتفعة وإعادة طحنها ونزع الرطوبة منها وهو ما يتم في الدول المتقدمة لتقديمها طعاما للقطط والكلاب والأسماك وكل دول العالم، حيث يتم الطبخ تحت ضغط في المجازر بوحدات "الكوك" وتقدم كغذاء للكلاب والقطط.وأضاف الزيني في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يوجد في المجازر المصرية وحدات طبخ تحت ضغط مخلفات المجازر والدواجن النافقة ويتم تعقيم المنتج عبر عملية التدوير ويتم بيع الطن بسعر ٨ آلاف جنيه كأعلاف للأسماك، مشيرا إلى أن مصر تشتري طعاما للكلاب والقطط بنحو ٢٥٠ مليون دولار سنويا.وكانت إحدى مزارع الدواجن بالمنوفية قد أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع دواجن نافقة، سعر الواحدة منها تقدر بـ4 جنيهات، يوفرها صاحب إحدي المزارع بمنطقة شبين الكوم، من أجل الحيوانات، سواء الكلاب والقطط أو الأسود وغيرها، فضلا عن إتاحة خدمة للتوصيل حسب الاتفاق، بالإضافة إلى توافر كميات كبيرة لأصحاب المزارع.