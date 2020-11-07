بالتفاصيل.. تطوير شوارع الوراق بالجيزة (صور)

شهدت شوارع الوراق التابعة لمحافظة الجيزة بعض التطويرات وتجريد الأرض، بعد أن عانت من التدهور خاصة تلك التي يتواجد بها الأسواق.«بشائر خير الانتخابات بدأت تهل»، بهذه الكلمات بدأ محمود محروس، البالغ من العمر 53 عامًا حديثه عن تجريد الشوارع، موضحًا أن المنطقة شهدت إهمالًا كبيرًا خلال الفترات الماضية إلا أنه عقب الانتهاء من الانتخابات بدء المسؤولون في التحرك وتطوير الأماكن المهملة، والتي كان على رأسها شارع سوق العمارنة.وأكد ناجي عويس، أحد سكان منطقة الوراق، أن أعمال التطوير والتجريد بدأت منذ أيام قليلة ومستمرة لحين الانتهاء من كافة الشوارع التي تحتاج تجريد، وأشاد بالتطوير الذي تشهده المنطقة منذ انتهاء الانتخابات.وأوضحت هناء محمد، إحدى المواطنات، أنه لازال هناك بعض الشوارع في المنطقة تحتاج تطوير وتجريد، خاصة وأنها شوارع عمومية وتتسبب في كثير من الزحام والتكدس، مشيرة إلى أن هناك بعض الأماكن بها تلال من القمامة تحتاج إلى إزالتها لتيسير الحركة والمرور.