مسئول يمني يدعو الأمم المتحدة لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية

دعا العميد الركن عبده مجلي، الناطق باسم الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية باليمن، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف ميليشيات الحوثي " كجماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات، التي تمارسها بحق المدنيين".ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مجلي قوله: "على الأمم المتحدة الإسراع إلى القيام بمسئولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية".واتهم مجلي، مسلحي الحوثيين "بمواصلة استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة، بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات".وأشار إلى أن" ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت اليوم صاروخًا باليستيًا على أحد أحياء مدينة مأرب، شرقي البلاد، سقط على أحد المباني، متسببًا في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان".وأضاف: "إن استهداف الميليشيات المكثف للمدنيين دليل على إمعانها في الجرائم، وإنها متحدية القوانين والأعراف الدولية، حيث تقصف وتقنص النساء والأطفال وتطلق الصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات بأنواعها، على التجمعات السكانية والمدارس والمستشفيات".وحسب ناطق الجيش، فإن "هذه الاستهدافات أسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء، وكذلك إحداث أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين".ويشهد عدد من المناطق في اليمن معارك متقطعة وقصفا متبادلا بين الجيش اليمني ومسلحي الحوثيين، منذ نحو ست سنوات، تخلف في العادة قتلى وجرحى.