«المواد الغذائية» تطالب بخفض سعر الكمامة على بطاقة التموين لـ5 جنيهات

أكدت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن الكمامات متوافرة على قائمة أسعار منظومة التموين الجديدة وإلزامية، تصرف على البطاقات التي يصل عدد أفرادها لـ٣ فأكثر بسعر ٨ جنيهات ونصف الجنيه، وهي شرط صرف باقي السلع الأساسية وغير الأساسية الأخرى.وأوضحت "عبدالمقصود"، لـ"الدستور"، أن الحديث عن إلغائها على منظومة التموين هو عار تماما من الصحة في ظل انتشار فيروس كورونا.وطالبت وزارة التموين بإعادة النظر في تعديل أسعارها وتخفيضها إلى ٥ جنيهات أسوة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن سعرها الحالي مرتفع.