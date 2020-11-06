«طرق الأبواب» تصل لـ257 ألف مواطن لحثهم على المشاركة بالانتخابات

كشفت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالغربية، أن حملة طرق الأبواب التي نظمها المجلس بعنوان (صوتك لمصر بكرة) ونفذتها الرائدات الريفيات ومتطوعو الجمعيات الأهلية بالمحافظة مع 257 ألف مواطن لحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020.وأشارت «صفاء» إلى أن حملة طرق الأبواب تأتي في إطار خطة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بهدف تعزيز المشاركة السياسية من خلال الترشح، والمشاركة في التصويت بالانتخابات.ودعت المقررة سيدات وفتيات الغربية ممن لهن حق التصويت الانتخابي أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة حقهن الدستوري.