أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا في أوروبا

ثبتت رسميًا إصابة أكثر من 12 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، حسب تعداد أجرته "فرانس برس"، الجمعة، عند الساعة 16،00 ت غ، وذلك استنادًا إلى أرقام نشرتها السلطات الوطنية الصحية.وأوروبا التي تضم 52 دولة، تعدّ المنطقة الأكثر تضررًا في العالم لناحية الإصابات، تليها أمريكا اللاتينية والكاريبي (11.5 مليون إصابة) وآسيا (10.9 مليون).ونحو نصف الإصابات في أوروبا سجّلت في أربع دول، هي روسيا (1.733.440) وفرنسا (1.601.367) وإسبانيا (1.306.316) والمملكة المتحدة (1.123.197).