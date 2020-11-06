مستشار ترامب يتحدث عن «انتقال سلمي للسلطة»

اعتقد لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.جاء ذلك في الوقت الذي قلب فيه المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بنحو 7 آلاف صوت، الأمر الذي يؤهله للفوز بالرئاسة إن حافظ على هذا التقدم حتى انتهاء عد الأصوات.ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي"، ردًا على سؤال عما إذا كان اعتراف ترامب بالهزيمة ضروريًا للحفاظ على استقرار الأسواق: "أعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة".وأضاف: "أعتقد أن الأسواق كانت هادئة ومرنة بشكل ملحوظ، وفي الواقع فإنها متفائلة إلى حد ما خلال الأشهر الستة الماضية".ومضى يقول: "هناك بعض الأشياء التي يجب توضيحها، هذا ليس مجال خبرتي، سأترك هذا النقاش للحملة.. لكن نعم، سنواصل العمل بسلام كما نفعل دائمًا".وأضاف أنه على الدول الأخرى "أن تعلم ذلك، وأن تعرف أن أمريكا هي أعظم ديمقراطية ونحن ملتزمون بسيادة القانون".