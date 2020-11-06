«عمل مُشرف».. نجوم الفن يشيدون بـ«ما وراء الطبيعة»

«شرفتونا جامد»



«عمل مُشرف»



«انبسطت جدا»



أحمد مراد لكاتب المسلسل: أرقد بسلام يا صديقى



تصدر مسلسل ما وراء الطبيعة موقع البحث على جوجل بعد عرض أولى حلقاته على منصة "نتفليكس"، وسط تفاعل عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بتلك التجربة.من ناحيته، قال الفنان عمرو يوسف على المسلسل عبر صفحته على تويتر: "إلى كل صناع ما وراء الطبيعة والمايسترو عمرو سلامة شرفتونا جامد، نفسي اكتب أساميكم واحد واحد بس تويتر بيعد الحروف، شكرًا يا مبدعين".ومن ناحيتها، أكدت الفنانة التونسية هند صبرى من خلال حسابها على موقع "تويتر": "ما وراء الطبيعة عمل مشرف بكل المقاييس، شكرا عمرو سلامة على رفع سقف التوقعات، برافو لكل صناع العمل".فيما عبر الفنان آسر ياسين عن سعادته بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلًا: "لسه متفرج على أول حلقة من ما وراء الطبيعة وانبسطت جدا إني شفت رفعت إسماعيل لحم ودم".فيما حرص الكاتب الروائي أحمد مراد على إبداء رأيه أيضًا في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، ونشر صورة للراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "مبروك يا دكتور، ما وراء الطبيعة، أرقد في سلام يا صديقي العزيز".يذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" مآخوذ من سلسلة رويات تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل "أحمد خالد توفيق" الذى رحل عن دنيانا منذ حوالى ثلاث أعوام.يعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.