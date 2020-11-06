بيلوسي: أولوية بايدن حال فوزه هي مواجهة كورونا

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اليوم الجمعة: إننا مطالبون الآن بتطوير لقاح والتأكد من سلامته لإنقاذ أرواح الناس.كما أكدت بيلوسي، في مؤتمرها الصحفي، أن مواجهة فيروس كورونا المستجد أولوية في المرحلة المقبلة، منتقدة تعامل إدارة ترامب مع أزمة فيروس كورونا.قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن المؤشرات الحالية للانتخابات الأمريكية توضح أن المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في طريقهما للفوز بهذه الانتخابات، ودخول البيت الأبيض.وأضافت "بيلوسي"، منذ قليل، أن حال فوز بايدن سيكون عليه مواجهة فيروس كورونا الذي يعد من أولوياته، للحد من انتشاره وحماية لأرواح الأمريكيين.