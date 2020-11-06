متحف المجوهرات بالإسكندرية يستقبل وفدًا روسيًا

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، اليوم، وفدا روسيا من أسر العاملين بالسفارة بلغ عددهم حوالي 50 فردا من مختلف الأعمار، وشملت الزيارة جولة إرشادية داخل أروقة المتحف رافقهم خلالها مرشد باللغة الروسية.وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالمتحف وعمارته الفريدة ومقتنياته الثمينة والتقطوا صورا تذكارية داخله.يذكر أن متحف المجوهرات الملكية يعرض مجوهرات الأسر المالكة التي حكمت مصر، ويقع في مدينة الإسكندرية، وشيد القصر العام 1919 في منطقة زيزينيا وهو تحفة معمارية، وتبلغ مساحته 4185 مترًا مربعا وكان يؤول للأميرة فاطمة الزهراء إحدى أميرات الأسرة المالكة، وقد صمم طبقا لطراز المباني الأوروبية في القرن التاسع عشر ومن الداخل تمت زخرفة القصر بوحدات فنية مميزة.وتحول إلى متحف للمجوهرات الملكية في العام 1986، والمتحف يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية المالكة تعود للعام 1805 ومنها تحف نادرة بدءا من محمد علي باشا حتى فاروق الأول، تمت مصادرة هذه المجوهرات من قبل ثورة 23 يوليو، وتم تسجيله كمتحف عام 1999، ويضم المتحف حاليا 11 ألفا و500 قطعة.