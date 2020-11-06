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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الأوقاف» تفتتح 16 مسجدًا جديدًا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:14 م
مسجدًا
مسجدًا
أميرة العناني
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شهد عدد من المحافظين ونوابهم صلاة الجمعة اليوم، خلال افتتاح وزارة الأوقاف لـ16 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك, في إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة في افتتاح المساجد في هذه المرحلة، والتي بلغ عددها 444 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة أو تحت إشرافها.

وأشاد المحافظون ونوابهم بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، وأن اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ببيوت الله عز وجل مبنى ومعنى يرد على الجماعات المتطرفة.

وقال المحافظون، إن الأوقاف تبني المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها، وحققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي، ورواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.

وتناشد الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها في الفتح، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

من جانب آخر، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبدالله حسن، بأن وزارة الأوقاف انتهت من تحديث هيكلها الإداري بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح «حسن» أن من أهم ملامح تحديث هذا الهيكل استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وتضم ثلاث إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة.

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف قد افتتحت منذ نحو عامين مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وحصل أكثر من (283) إمامًا وإداريًا وواعظة على رخصة الحاسب الآلي الدولية من المركز، كما تم اعتماد المركز كإحدى الجهات المانحة للرخصة الدولية المعتمدة في الحاسب الآلي (icdl).

وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات، وأخرى للتطوير المؤسسي، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب، وقد تم إدراج شئون الواعظات في الهيكل الجديد لأول مرة في تاريخ الوزارة، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوي بالوزارة كمًا وكيفًا.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إطلاق برنامج «شباب علماء الأوقاف» يناير المقبل 2021م، باختيار 150 من أفضل الأئمة تحت سن الأربعين والعمل على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والمهارية، وإعدادهم إعدادًا متميزًا ليكونوا في قاطرة جيل المستقبل في مجال العمل الدعوي، وسيتم اختيارهم بالتمثيل النسبي لجميع محافظات مصر مع إعطاء أولوية للمحافظات الحدودية والنائية.

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