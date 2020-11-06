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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«ما وراء الطبيعة».. ماذا قال صناع العمل عن مسلسلهم؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:41 م
أحمد أمين
أحمد أمين
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تصدر مسلسل ما وراء الطبيعة موقع البحث جوجل، عقب عرض الموسم الأول على نتفليكس، كما تصدر مسلسل ما وراء الطبيعة على موقع تغريدات "تويتر"، وتفاعل رواد مع برومو المسلسل.

الدستور تستعرض تعليقات المشاهير حول هذا المسلسل:

أحمد أمين: الخيال مخيف

أكد الفنان أحمد أمين، أن مسلسل ما وراء الطبيعة الخيال الذى يقدمه أكثر فظاعة من الحقيقة وأكثر رعبا، مشيرا إلى وجود قواعد ينبغى أن يلتزم بها المسلسل.

ونشر أحمد أمين فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وقال خلاله: "رسالة من (ما وراء الطبيعة)، رحلة الدكتور رفعت إسماعيل هتبدأ النهارده، ياريت لو اتفرجتوا عليه، نصيحتي، تبقوا ما بين حبايبكوا، في ضوء الشمس، والشبابيك مفتوحة، لأن الخيال ساعات بيبقي مخيف أكثر من الواقع".


• عمرو سلامة: المسلسل لمن استطاع إليه سبيلا

ونشر المخرج عمرو سلامة على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" منشورا قال فيه: "مسلسل ما وراء الطبيعة يتشاف بشكل شرعي وبالجودة الأفضل وعلى إنترنت سريع يعني من استطاع إليه سبيلا، ياريت يتشاف على شاشة كبيرة مش على هاتف محمول أو تابلت، تشوفه في غرفة مظلمة ومعلي الصوت، الصوت عامل مهم ومؤثر في تجربة المشاهدة".

وتابع: "ياريت بلاش أكل بقى وحوارات جانبية ورغي نركز علشان في ناس غلابة تعبوا في كل لقطة، افتح على نتفليكس الترجمة العامية المصرية علشان في مشاهد بلغات تانية فتقرأ الترجمة، لو من محبي السلسلة، فتوقع مبكرًا أن ده منتج إبداعي مستقل لوسيط ثاني مش مطابق 100%؜ لأحداث الروايات اللي أنا شخصيا من أشد المحبين لها من نعومة أظافري".

واستطرد: "لو اتفرجت وهتشارك برأيك، ياريت بلاش تحرق للي لسه ما تفرجش".

يذكر أن مسلسل ما وراء الطبيعة على Netflix من إنتاج كل من محمد حفظي وعمرو سلامة وهو المخرج والمنتج التنفيذي له، وقد تم تصوير المسلسل في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم وفقا لبيان صادر عن الشبكة.

وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة مغامرات الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، عام ١٩٦٩ والذي يتعرض في الأربعينيّات من عمره، لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتصحب رفعت إسماعيل، في عالم «ما وراء الطبيعة» زميلته السابقة ماجي خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

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