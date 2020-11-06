فحص 106 مركبات واستلام طلبات 18 رخصة قيادة دراجة نارية بالوادي

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزي باريس وبلاط، اليوم، قافلتين مروريتين للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات بكل سهولة بدلا من سفرهم مسافات بعيدة إلى مقر إدارة المرور في مدينة الداخلة.صرح بذلك العميد محمد سيف مدير إدارة المرور، مؤكدا أن القافلة ضمت كافة الخدمات المرورية، وأسفرت عن فحص 106 مركبات، ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية، كما تم استلام طلبات المواطنين لاستخراج عدد 18 رخصة قيادة دراجة نارية.يأتي هذا في إطار الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ومديرية المرور للمواطنين، وأصحاب السيارات والسائقين.