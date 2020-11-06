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ما العلاقة بين الأطعمة السكرية ودهون البطن؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 09:02 م
دهون البطن
دهون البطن
إسلام جمال
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واحدة من أفضل الطرق لفقدان بطنك السفلي هي تجنب الأطعمة التي تتراكم على الجنبين حول خصرك، فوفقًا لمجلة «نيتشر» العلمية، أكد الباحثون أن السمنة من الأمراض التي يصاب به أكثر من 50 % من سكان العالم.

وفي هذا التقرير نرصد العلاقة بين الأطعمة السكرية ودهون البطن، وفقًا لما ذكره موقع «دكتور أوز» الطبي.

الأطعمة السكرية
يؤدي استهلاك الكثير من السكر في المشروبات والأطعمة إلى زيادة الوزن والبطن الأكبر، فقد ذكرت مجلة التغذية أن الأشخاص الذين يستهلكون المشروبات السكرية كل يوم لديهم في المتوسط دهون بطن أكثر بنسبة 10 ٪ من أولئك الذين يتجنبون المشروبات الغازية المحملة بالسكر.

كما وجدت دراسات أخرى حول آثار السكر على السمنة في منطقة البطن أن الفركتوز يزيد من دهون البطن لدى المراهقين، بالإضافة إلى أن الكميات الأكبر من الأنسجة الرخوة الحشوية في المعدة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الأبحاث إلى حقيقة أن الفركتوز وهو نوع من السكر يأتى من النباتات أسوأ بالنسبة لك من الجلوكوز، حيث تميل الأطعمة المحلاة بالفركتوز إلى زيادة دهون البطن أكثر من محليات الجلوكوز.

ويقول العديد من العلماء إن تقليل تناول السكريات يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري.

ومن المخاطر التي يمكن أن تسببها المشروبات السكرية أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ولكنها لا تجعلك تشعر بالشبع.

وتشمل الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين صدور الدجاج والشوفان والبروكلي واللوز، بالإضافة إلى تناول البيض فهو من الأطعمة الصحية للغاية التي تساعد في تقليل الوزن.

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