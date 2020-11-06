«من الأرشيف».. أمل دنقل يكشف سر كتابته لـ«البكاء بين يدي زرقاء اليمامة» في ليلة واحدة

كان ولا يزال الشاعر أمل دنقل يمثل قيمة كبيرة لا يمكن تجاهلها، فهو أحد الذين رأوا أن وظيفة الشعر الأساسية هي النفاذ إلى أبعاد الواقع لتشخيصه بدقة وقوة، وهناك سر وراء شعبيته الكبيرة على مستوى الوطن، اعتقد البعض أن ارتباطه باستلهام التراث جعله قريبا من الوجدان الشعبي العربي.ورغم رحلته الشاقة؛ إلا أن دنقل استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في عدد من البلدان العربية كبغداد وطرابلس والجزائر ودمشق، بدرجة أكبر من البلد التي كان يكتب منها، وأصبح واحدا من ألمع شعره عصره.هل كانت لدى أمل دنقل طقوس خاصة بالكتابة أم لا؟.. هذا ما أوضحه في حوار له بمجلة "البيان الكويتية" بعددها الصادر في 1 ديسمبر لعام 1976، إذ جاء السؤال كالتالي: كيف تكتب؟ أعني عاداتك الشخصية في الكتابة، طقوسك الخاصة؟ورد دنقل عليه قائلا: ليست لي عادات شخصية في الكتابة، فأنا أستطيع أن أكتب في أي مكان وفي أوقات مختلفة، وعلى أي نوع من الورق، وبأني نوع من الأقلام.وتابع: المشكلة ليست في الكتابة ولكن في كيفية "اصطياد" نفسي للكتابة، لأنني أهرب دائما من اللحظة الشعرية، عندما تلح القصيدة، وتتوالى أبياتها في خاطري بيتا بعد بيت فأنني أحاول أن أهرب من هذه اللحظة لأنها لحظة "التنسيق" – إذا جاز التعبير – بين الصور الشعرية وبين اللغة التي أصوغ هذه الصور فيها.وأضاف: أحيانا كثيرة أكتب ما بذهني حتى أتخلص منه، ثم أخلد إلى النوم واستيقظ مرة أخرى لأفكر فيها أيضا، ولا أستريح من هذه الحالة إلا عندما تكتمل القصيدة، ومع ذلك أظل أنقح فيها وأعيد ترتيب مقاطعها وإجراء عملية "المونتاج" لها، وعندما لا تخطر القصيدة أو أبياتها في ذهني أعرف أنها انتهت تماما، ومن ثم أشعر بالراحة النفسية، هناك قصائد كتبتها في ليلة واحدة، مثل "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" لكن هذه لأن درجة الشعور كانت عالية جدا، وكان الشعر ليلتها بديلا عن الانتحار.