«القباج» توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ سيدة بالشرقية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع سيدة مسنة متواجدة بالشارع بمحافظة الشرقية.وأكدت وزارة التضامن فى بيانها، أنه على الفور تحرك الفريق وتبين أن السيدة تدعى ف.أ ٦٣ عاما تعاني من الشلل الرعاش وزوجها متوفى وليس لديها أبناء، وبعد وفاة زوجها تدهورت حالة المنزل- عبارة عن بيت قديم بالطين دون سقف- وهو بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.وذكرت وزارة التضامن، إن فريق الوحدة المتنقلة بالشرقية أودعها بدار بسمة للكبار بلا مأوى بالزقازيق.الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى حسابات وزارة التضامن بمواقع التواصل الاجتماعي.