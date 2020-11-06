باسيل ردًا على عقوبات أمريكا: علينا أن نحمل صليبنا لنبقى

أكد السياسي اللبناني جبران باسيل، أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية لم تخفه والوعود لم تغره.وكتب عبر "تويتر": "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني.. لا أنقلب على أي لبناني.. ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان.. اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا: كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم.. لنبقى".وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني المسيحي جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر.وفى وقت سابق، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر اللبناني، الذي أسسه الرئيس ميشال عون والمتحالف مع حزب الله.