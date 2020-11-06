إصابة 579 سجينًا لبنانيًا بكورونا



وأوضحت قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم الجمعة - أنه تم تشخيص 526 حالة إصابة بفيروس "كورونا" في سجن روميه المركزي بمحافظة جبل لبنان، بعد إجراء 1623 فحصًا مخبريًا (بي سي آر) حتى الآن.



وأضافت، أنه تم اكتشاف 37 إصابة في مقر الاحتجاز بقصر عدل بيروت (مجمع المحاكم المركزي بالعاصمة)، بالإضافة إلى 4 إصابات في سجن البترون (شمالي البلاد)، و6 إصابات بسجن زحلة (بمحافظة البقاع)، و6 إصابات في مقار احتجاز داخل مراكز شرطية تابعة لوحدة شرطة العاصمة.







أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة)، أن عدد نزلاء السجون، الذين كشفت الفحوصات المخبرية عن إصابتهم بفيروس كورونا، يبلغ 579 سجينا، في حين تماثل 719 سجينا آخرين للشفاء ممن سبق وأصيبوا بالفيروس وخضعوا لإجراءات العزل والعلاج اللازمين خلال الأسابيع الماضية.