«شانيل» تقدم 3 استايلات مكياج جديدة في عالم التجميل



قدمت دار الأزياء الفرنسية والعلامة التجارية العالمية «شانيل» صيحات جديدة في عالم التجميل والمكياج سواء من ناحية الألوان أو الاستايلات المعتمدة لموسم فصل شتاء عام 2021.



المكياج الأحمر

- المكياج الأحمر:

المكياج الأحمر القوي قدمته الدار ويركز على ظلال العيون اللافتة والقوية مع لمسة ناعمة من الأيلاينر وتكثيف خفيف للرموش ومع هذا المكياج القوي للعيون، لم تتجه الدار نحو أحمر الشفاه النيود بل الجذاب.

المكياج الخفيف

- المكياج الخفيف:

اتجهت الدار ايضًا نحو المكياج النيود الخفيف جدًا لموسم فصل شتاء عام 2021 وتم الاعتماد على الظلال البيج للعيون مع لمسة من الآيلاينر الاسود وتم اختيار اللون النيود للشفاه، مما جعل الاطلالة متناسقة ومتكاملة.

مكياج الشفاه القوي