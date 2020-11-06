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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«شانيل» تقدم 3 استايلات مكياج جديدة في عالم التجميل

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:39 م
استايلات مكياج جديدة
استايلات مكياج جديدة
سلمى بدر
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قدمت دار الأزياء الفرنسية والعلامة التجارية العالمية «شانيل» صيحات جديدة في عالم التجميل والمكياج سواء من ناحية الألوان أو الاستايلات المعتمدة لموسم فصل شتاء عام 2021.
المكياج الأحمر
المكياج الأحمر
- المكياج الأحمر:
المكياج الأحمر القوي قدمته الدار ويركز على ظلال العيون اللافتة والقوية مع لمسة ناعمة من الأيلاينر وتكثيف خفيف للرموش ومع هذا المكياج القوي للعيون، لم تتجه الدار نحو أحمر الشفاه النيود بل الجذاب.
المكياج الخفيف
المكياج الخفيف
- المكياج الخفيف:
اتجهت الدار ايضًا نحو المكياج النيود الخفيف جدًا لموسم فصل شتاء عام 2021 وتم الاعتماد على الظلال البيج للعيون مع لمسة من الآيلاينر الاسود وتم اختيار اللون النيود للشفاه، مما جعل الاطلالة متناسقة ومتكاملة.
مكياج الشفاه القوي
مكياج الشفاه القوي
- مكياج الشفاه القوي:
من الصيحات اللافتة لموسم فصل شتاء عام 2021 اعتماد مكياج خفيف جدًا للعيون مع الآيلاينر المسحوب للخارج، والتركيز على الشفاه، حيث يتم وضع روج قوي كالبني الداكن.

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