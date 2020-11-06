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طريقة عمل «خبز البراتا» من المطبخ الهندي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:41 م
خبز البراتا
خبز البراتا
إسلام جمال
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يحظى المطبخ الهندي بشعبية كبيرة حول العالم، حيث يمتاز بالبساطة فقد تعدى عمره أكثر من 7000 سنة، حيث لا يتعين على هواة الطهي تعلم تقنيات صعبة، ولا يحتاجون إلى كثير من الأواني سوى مقلاة.

مقادير خبز البراتا الهندي
كوب ونصف من الدقيق الأسمر.
ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
كمية من السمن النباتي لدهن العجينة.
ربع كوب من الزيت النباتي.
ملعقة صغيرة من البيكينج باودر.
كميّة من الماء للعجن (حسب الحاجة).

طريقة التحضير:
نخلط الدقيق والملح والبيكينج باودر في وعاء جيدًا.

نضيف الزيت ونخلط ثمّ نسكب الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة مُتماسكة وليّنة.

نغطي العجينة ونتركها لترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة.

نشكل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وندهن وجهها بالسمن، ونتركها لترتاح مدة ربع ساعة.

ندهن العجينة بالسمن ثمّ نرقّها باستخدام المِرَقّ لتصبح رقيقةً جدًّا.

نفرد العجينة قليلًا باستخدام اليد ثمّ نضعها في مِقلاة غير لاصقة ونُحمّرها من الجانبين لمدة أربع دقائق.

نحفظ خبز البراتا في الأكياس حتى يحافظ على طراوته لأطول فترة ممكنة.

حقائق عن المطبخ الهندى:

يشتهر المطبخ الهندى، باستخدامه لعدد كبير من التوابل، ولعل هذه النقطة هي أكثر ما تميزه وتزيد من الإقبال عليه.

الهنود عمومًا يتناولون كمية أقل من اللحوم لكل شخص مقارنة ببقية العالم، والسبب أن اللحم ليس التركيز الرئيس في المطبخ الهندي، فضلًا عن حقيقة أن العديد من الأديان تحض على تناول الأكل النباتي فقط.

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