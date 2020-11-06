عقوبات أمريكية على جبران باسيل

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على الوزير اللبناني السابق جبران باسيل.وكانت صحيفة وول ستريت الأمريكية أفادت بأن الإدارة الأمريكية ستفرض العقوبات على المسئول اللبناني السابق، في محاولة للحد من نفوذ ميليشيا حزب الله، المدعومة من إيران على السلطة اللبنانية.وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مصدر مطلع، أن العقوبات تمت الموافقة عليها عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية ووزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي من المتوقع أن يكشف عن العقوبات في وقت لاحق من اليوم الجمعة.يُذكر أن جبران باسيل هو أحد حلفاء حزب الله المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ورئيس "التيار الوطني الحر".هو من مواليد 1970 وتزوج عام 1999 شانتال ميشال عون.خسر الانتخابات البلدية عام 1998 بعد ترشحه ضد عمه، رئيس بلدية البترون السابق، كما خسر مرتين الانتخابات النيابية دورتي 2005 و2009.