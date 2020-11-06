الأرصاد: غدا أمطار غزيرة بالسواحل الشمالية وانخفاض درجة الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غد السبت طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشرقية مع رياح معتدلة، ومعتدل على جنوب سيناء مع رياح معتدلة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبا) على بعض مناطق شمال الوجه البحري( البحيرة، كفرالشيخ)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة (80% تقريبا) على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد)، ومتوسطة (60% تقريبا) على بورسعيد والعريش.ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 5ر1 متر والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 23 17الاسكندرية 22 18وادى النطرون 21 17طنطا 22 18شبين الكوم 23 18دمنهور 21 19بلطيم 21 19مطروح 21 19السلوم 22 17سيوة 23 13بورسعيد 24 17دمياط 22 19الزقازيق 25 19المنصورة 22 19الاسماعيلية 26 16السويس 24 19العريش 24 16رفح 24 17رأس سدر 24 18نخل 23 12نويبع 27 20طابا 24 17كاترين 18 08الطور 26 19شرم الشيخ 26 22الغردقة 28 21مرسى علم 29 22الفيوم 25 18بنى سويف 25 18المنيا 25 17أسيوط 26 17سوهاج 27 18قنا 27 18الأقصر 27 17أسوان 28 20ادفو 27 19أبوسمبل 27 20الوادى الجديد 29 14شلاتين 31 22أبو رماد 28 24حلايب 29 25رأس حدربة 30 24