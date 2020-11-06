السعودية تصدر قرارًا جديدًا بخصوص زلزال تركيا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، قرارًا بتوجيه مساعدات طبية وإنسانية وإيوائية عاجلة للمتضررين في تركيا جراء زلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرًا، مخلفًا أضرارا مادية بولاية إزمير التركية.يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال، الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن.وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب تركيا، يوم الجمعة الماضي، 114 قتيلًا.. وقالت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث إن الهزة الأرضية التي بلغت شدّتها سبع درجات على مقياس ريختر تسببت بإصابة 1035 شخصًا بجروح.