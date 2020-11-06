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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن أم ترامب.. لماذا تأخر إعلان الفائز بالانتخابات الأمريكية؟

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:59 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
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هناك عدد من العوامل التي أدت إلى تأخر نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد ثلاثة أيام من التصويت، وكان من المتوقع معرفة بعض المؤشرات حول الرئيس الأمريكي القادم، إلا أن بعض التعقيدات الانتخابية حال دون معرفة الفائز حتى الآن.

في تقرير لها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه لم تتم معرفة الرئيس الأمريكي القادم حتى الآن، لأنه لم يتم احتساب عدد كافٍ من الأصوات للفوز، سواء بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، أو مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن"، ولكن النتيجة تقترب.

وأوضحت الصحيفة، أن العدد الهائل من الأصوات البريدية التي تم الإدلاء بها خلال هذه الانتخابات، بالإضافة إلى قوانين الولايات المختلفة حول كيفية حسابها، يعني أن هذا سيستغرق دائمًا وقتًا أطول إذا كان السباق ضيقًا.

وأكد تقرير "بي. بي. سي."، أنه على الرغم من تقدم "جو بايدن" بالتصويت الشعبي حتى الآن، إلا أن هذا لا يقرر من سيصبح رئيسًا للولايات المتحدة، ولكن يتعين على المرشح أن يفوز بالأغلبية في نظام يسمى بـ"المجمع الانتخابي"، حيث تحصل كل ولاية على عدد معين من الأصوات أو الناخبين بما يتناسب تقريبًا مع عدد سكانها.

وفيما يخص تغير الأرقام باستمرار، أوضح التقرير البريطاني، أن لكل ولاية قوانينها وأنظمتها الخاصة لفرز الأصوات، حيث تكون الولايات الفردية أيضًا مسئولة عن الترتيب الذي يتم به فرز الأنواع المختلفة من الأصوات، فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يتم احتساب الأصوات البريدية مؤخرًا.

لهذا السبب تطرأ تحولات دراماتيكية في من يقود السباق الانتخابي، فبينما يميل الجمهوريون إلى التصويت شخصيًا، يميل الديمقراطيون إلى الأصوات البريدية.

شيء آخر يجب أن تكون على دراية به هو أن المنافذ الإخبارية المختلفة لها أرقام مختلفة لكل مرشح اعتمادًا على المكان الذي يحصلون منه على بيانات الانتخابات.

وتعليقًا على ذلك، قال "روبرت كاف"، رئيس قسم الإحصاء في "بي. بي. سي."، إنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه الانتخابات كابوسًا لأصحاب الاقتراع، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن "بايدن" يتقدم على "ترامب" بنحو ثماني نقاط، وفي الولايات المتصارعة، كان "بايدن" أيضًا في المقدمة، ولكن بهامش أقل بكثير.

ويعتقد بعض الخبراء أن هناك جزءًا من الجمهور الأمريكي لن يشارك حتى في استطلاعات الرأي، لأنه لا يثق في مؤسساتها، ومن المرجح أن يصوت لصالح ترامب.

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