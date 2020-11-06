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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تويتر» يحظر حساب بانون حليف ترامب بعد نشر فيديو يدعو للعنف

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:03 م
ستيف بانون
ستيف بانون
وكالات
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منع عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر" كبير مسؤولي الشؤون الاستراتيجية في البيت الأبيض سابقًا ستيف بانون من منصته، بعدما أطلق مقطعًا مصورً-ا أمس الخميس- يقترح فيه أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعدام موظفين اتحاديين في حال فاز بولاية ثانية.

وفي مقطع مصور نشر على "يوتيوب" تبادلته مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، قال بانون إن ترامب يجب أن يقضي على أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي)، عن طريق الإعدام على طريقة العصور الوسطى.

وقال بانون: "أود حقًا أن أعود إلى زمن تيودور إنجلترا وسوف أضع الرءوس على الحراب.. وسوف أضعها في زاويتين من البيت الأبيض كتحذير للبيروقراطيين الاتحاديين".

وعلق تويتر بشكل دائم الحساب المتصل ببرنامج بانون على يوتيوب ويسمى "وور روم" بعدما نشر المقطع المصور على المنصة وأزال يوتيوب أيضًا المقطع من على موقعه.

كان ترامب انتقد فاوتشي وراي بعدما عارضا رسالته العامة بشأن فيروس كورونا والتدخل الأجنبي في الانتخابات على التوالي، وألمح إلى أنه قد يعزل فاوتشي في حال أعيد انتخابه.

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