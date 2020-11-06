السويد تسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الوباء

أظهرت بيانات السلطات الصحية بالسويد تسجيل 4697 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة مقابل 4034 أمس وذلك في أكبر عدد إصابات منذ ظهور الجائحة.وسجلت السويد التي أحجمت عن فرض العزل العام منذ ظهور الفيروس 20 حالة وفاة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6022.وقال المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه إن كوفيد-19 يتفشى في القارة التي تجاوز عدد الإصابات فيها 11،6 مليونًا ذاك المسجّل في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي والبالغ 11،4 مليونًا.وقال لفرانس برس "نرى انفجارا (في الأعداد) إذ أن تسجيل زيادة بمليون إصابة في منطقة أوروبا لا يستغرق إلا بضعة أيام".وتفرض دول في أنحاء القارة تدابير إغلاق جديدة إذ فرض على اليونانيين التزام منازلهم اعتبارا من السبت.ويفيد خبراء بأن إيطاليا تواجه موجة ثانية من الفيروس بينما عادت مناطقها مجددا للتحذير من امتلاء وحدات العناية المشددة لديها بشكل سريع.وتم تسجيل 445 وفاة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد إضافة إلى 34505 إصابة جديدة.وأغلقت في خمس مناطق في الشمال إضافة إلى كالابريا، صُنفت على أنها "مناطق حمراء"، الأعمال التجارية غير الأساسية اعتبارا من منتصف ليل الخميس، في تدابير تطال 16 مليون شخص.