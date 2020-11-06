البابا تواضروس الثاني يستقبل قنصل مصر بألمانيا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، السفيرة عبير عمر سليمان القنصل المصري الجديد في هامبورج بألمانيا، قبل السفر إلى مهمتها هناك.وفي سياق آخر، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق لها، تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020، على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه على 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.