غرفة عمليات بـ«تعليم القاهرة» لمتابعة استعدادات المدارس للانتخابات البرلمانية

عُقدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الجمعة، بمقر ديوان المديرية، بقيادة محمد عطية، لمتابعة فريق العمل، لاستعدادات المدارس، المقررة لتكون مقار اللجان الانتخابية، وعددها 609 لجان.وأكد مدير المديرية، التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، ومديري الإدارات التعليمية، المتواجدين الآن في محيط اللجان ويتابعون الاستعدادات كافة، ومتواصلون لأي طارئ أو مستجد.وقال مدير المديرية، إن غرفة العمليات بالمديرية في انعقاد دائم بديوان المديرية، ورؤساء المناطق في مرور على جميع لجان القاهرة.