أعلنت الشرطة النمساوية، إقالة رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في فيينا، خلال التحقيقات التي تعمل الآن عن كشف وقائع الهجوم الذي حدث خلال الأيام الماضية.وشهدت فيينا خلال الأيام الماضية هجومًا تكفيريًا على إحدى دور العبادة، وأعلنت داعش مسئوليتها عن الحادث.وشددت السلطات إجراءات الأمن في فيينا، حيث بدأت الشرطة عملية أمنية بحثًا عن مهاجمين آخرين. واعتُقل 14 شخصًا في سلسلة من المداهمات نفذتها الشرطة.لكنّ السلطات تعتقد أنّ المسلح الذي قتلته الشرطة ربما تصرف بمفرده.وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، إنّ الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم هم امرأة مسنة ورجل مسن وشاب من المارة ونادلة.