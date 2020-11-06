لبحث الأمور الرعوية.. البابا يستقبل نيافة الأنبا ميصائيل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، الأنبا ميصائيل أسقف برمنجهام بإنجلترا، حيث ناقشا عددًا من الأمور الرعوية.وفي سياق آخر، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في وقت سابق لها، تفاصيل استمرار الخدمات والقدسات والأنشطة الكنسية اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر 2020 على ألا تزيد نسبة المشاركين فيه على 25% من سعة الكنيسة (أي فرد واحد فقط في كل دكة)، مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية.