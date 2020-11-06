النمسا تسجل 6464 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، تسجيل 6464 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 138 ألفا و979 حالة، تعافى منها 83 ألفا و707 حالات، بينما توفى 1340 حالة.. مشيرة إلى أنه تم نقل 2925 حالة إلى المستشفى، منهم 421 حالة في العناية المركزة.وأوضح البيان أن ولاية "النمسا العليا" شهدت تسجيل أعلى معدل إصابات بـ1532 حالة، تليها "ستيريا" بـ1337 حالة، ثم 850 حالة بالعاصمة فيينا، و"تيرول" بـ817 حالة، وجاءت أقل الإصابات في ولاية "كارينثيا" بـ206 حالات.