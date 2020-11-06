«النجيلة» ينفي تجريب أدوية على مصابي كورونا دون علمهم

نفى الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح ومدير أول مستشفى عزل في الجمهورية سابقا، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تجريب بعض الأدوية على المصابين بكورونا في مستشفى النجيلة دون علمهم أو ذويهم، مضيفا أنه ملتزم بتطبيق بروتوكول وزارة الصحة.وأوضح وكيل مديرية الصحة أن السبب وراء ارتفاع معدل الوفيات في الوقت الحالي هو التغييرات التي طرأت على الفيروس، مشيرا إلى أن تدهور الحالات يحدث بشكل مفاجئ وبسرعة عما سبق.وأضاف أن المستشفى يستقبل الحالات الأكثر خطورة من جميع المستشفيات، مطالبا أهالي مطروح بعدم الانسياق وراء الشائعات، والالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.