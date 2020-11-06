تسجيل 436 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 349 ألفا و822 حالة.وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 5 آلاف و506 حالات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 465 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 336 ألفا و533 حالة.