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محمد العسيري

منوعات

صورة أرمسترونج على سطح القمر تُعرض في المزاد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 07:10 م
سطح القمر
سطح القمر
وكالات
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عرضت دار كريستيز للمزادات في لندن مجموعة كبيرة من الصور عن الفضاء منها صورة نادرة لرائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونج على سطح القمر.

وقالت كريستيز إن الصور التي يزيد عددها على 2400 توثق "العصر الذهبي لاستكشاف الفضاء" وإنها أكثر المجموعات من هذا النوع شمولا التي تعرض في مزاد إلى الآن.

وقال جيمس هيسلوب رئيس قسم العلم والتاريخ الطبيعي في كريستيز لرويترز "ربما يكون هذا أعظم إنجاز إبداعي وعبقري للإنسانية، إنزال رجل بسلام على سطح القمر وإعادته إلى الأرض".

وأضاف "أن تشاهد بعض هذه الصور يمكنك حقا الانتقال إلى سطح القمر".

وفي مقدمة الصور لقطة لم تنشر من قبل لنيل أرمسترونج خلال رحلة سفينة الفضاء أبولو 11 عام 1969 عندما صار أول إنسان يمشي على القمر.

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