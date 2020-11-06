الكاميرون.. انفصاليون يطلقون سراح كاردينال بعد ساعات من اختطافه

ذكر مسئولون كنسيون في الكاميرون، اليوم الجمعة، أن مسلحين، يعتقد أنهم انفصاليون، أطلقوا سراح الكاردينال الكاميروني المسيحي ويجان تومي بعد ساعات من اختطافه بإحدى المناطق المضطربة الناطقة بالإنجليزية في البلاد.وقال جورج نكو، أسقف كومبو، إن مسلحين مجهولين أوقفوا موكب الكاردينال تومي، وهو أيضا المطران الفخري لمدينة دوالا، في الطريق بين بلدتي باميندا وكومبو مساء أمس الخميس.واختطف المسلحون الكاردينال ولكنهم أطلقوا سراحه اليوم الجمعة، حسبما قال نكو، مضيفا أن الكاردينال 90 عاما كان يخضع لفحص طبي في مستشفى شيسونج كاثوليك.ويدعو الكاردينال تومي إلى الحوار والسلام والتسامح، خلال فترة صراع استمرت أربعة أعوام بين الحكومة والإقليمين، الناطقين بالإنجليزية في الكاميرون، وهما الشمالي الغربي والجنوبي الغربي.وتواجه الكاميرون اضطرابات وهجمات تستهدف المدنيين منذ أعلن الإقليمان في أواخر عام 2016، رغبتهما في الانفصال وتشكيل دولة جديدة تسمى "أمبازونيا".وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، شن مسلحون خمس هجمات عنيفة على أطفال ومعلمين ومدارس في المنطقة الناطقة بالإنجليزية حيث اختطفوا ضحايا وعذبوهم.