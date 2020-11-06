أمطار غزيرة بطنطا وتجمع المياه أسفل الكبارى

شهدت مدينة طنطا، اليوم الجمعة سقوط أمطار بين الغزيرة والمتوسطة، وانخفاضًا في درجات الحرارة، ما تسبب في تجمعات كبيرة من مياه الأمطار بأسفل الكباري والأنفاق.وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة حالة الطوارئ، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ، محافظ الإقليم، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري حال تجمعها، تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.