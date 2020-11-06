حقيقة إصابة هانى رمزى بكورونا

أجرى الفنان هاني رمزي، تحليل PCR للكشف عن مدى إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وأعلن ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب رمزي: "الحمدلله أنا بخير ونتيجة التحليل سلبية وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنا وعنكم كل شر".وأعلن "رمزي" مؤخرًا عن عودته إلى السينما بفيلم "عمر المحتار"، وفور الإعلان عن اسم الفيلم طالب الكثيرون بإيقاف العمل.