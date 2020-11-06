192 إصابة جديدة بكورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 192 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 150 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و42 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 11056 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1007050 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2698 حالات.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 232 حالة حتى الآن، فيما سجلت 201 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 130881حالة.