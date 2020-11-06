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مصر

أنشطة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى فى أسوان

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:13 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل أن فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية في أسوان نظم أنشطة توعوية عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

وأشارت إدارة المشروع- في بيان اليوم الجمعة- إلى أن الندوات أقيمت بمديرية صحة أسوان عن التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميته للعاملين بمديرية الأوقاف وقصر ثقافة العقاد في أسوان، موضحة أن الندوات تضمنت التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التي طرحت أثناء عقد الندوات.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ومنها محافظة أسوان التي تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، والتي سجل بها ٥٤٨ ألف مواطن حتى الآن للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن المواطن هو الثروة الحقيقية، وأن الحفاظ على صحته على رأس أولويات الدولة والتي تسعى جاهدة لتقديم كل المتطلبات وكل أوجه الدعم لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر بما يكفله من الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المصريين داخل مصر وخارجها بجودة وكرامة ودون تمييز، حيث إن الاستثمار في صحة المواطن هو ركيزة أساسية لبنائه وبناء مستقبل البلاد.

ولفت السبكي إلى أهمية عقد مثل هذه الأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة ورفع وعي المواطنين بأهميتها وما تقدمه من خدمات صحية متميزة ومتابعة طبية دورية تعود بالنفع عليهم سواء من الأصحاء أو المرضى.

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