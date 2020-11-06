محمود سعيد.. الحائر بين إنجاز فضل شبلول ومشروع وجدي الكومي

بداية الأزمة

من كتب قبل من ؟

هاكم الدليل

نشر الكاتب مصطفى عبدالله مقالا بعنوان "هل تلحق روايتا شبلول عن محمود سعيد بمصير اللوحات المسروقة"، وأثار المقال حفيظة الكتاب والمثقفين خلال الأيام الماضية، وجاء رد وجدي الكومي الموجه إليه العديد من الاتهامات خلال خطاب أحمد فضل شبلول الموجه إلى مؤسسة (المورد) الثقافي ليكتب على صفحته بيان يوضح فيه تفاصيل الأزمة.يقول الكومي في بيانه على موقع "فيسبوك": "قبل بضعة أيام كاتب سكندري يدعى أحمد فضل شبلول اتهمني بما سماه قرصنة والتعدي الصارخ على مشروعه الروائي عن محمود سعيد، ولم يكتف الأستاذ بكيل الاتهامات المرسلة الباطلة، بل كتب إلى مؤسسة (المورد) الثقافي في بيروت قاصدا حرماني من منحة فزت بها عن مشروع رواية تقدمت بها إلى المؤسسة في شهر يونيو الماضي، لكتابة رواية تنتمي إلى أدب السيرة الذاتية، لكنها سيرة متخيلة، عن رائد فن التصوير المصري الحديث محمود سعيد، وأنا أتمنى ألا تستجيب المؤسسة له فهذه أباطيل للأسباب كثيرة".وتابع: "إذا كان (شبلول) سيكيل لي اتهامات مرسلة بسرقة أفكاره عن محمود سعيد ومحاولة قرصنة مشروعه الروائي عنه وإذا كنت سأرد على هذه الادعاءات والأباطيل كي نضع حدا لانتشار سحب الأكاذيب والأوهام، فسأضطر أولا إلى عرض ادعاءاته، وتفنيدها واحدا وراء الآخر حتى لا يتبقى منها أي شيء سوى رماد وغبار، ويتكشف للجميع وخاصة هؤلاء الذين مارسوا الطعن في سيرتي الأدبية ومكانتي بتعليقات كثيرة على منشوره ومنشور الصحفي مصطفى عبدالله المحابي له، وكاتب التقرير المنحاز له في صحيفة القاهرة الثقافية".وأوضح "الكومي" إن "شبلول" قال إنه اتصلت به قبل ظهور نتيجة منحة (المورد) يوم 18 سبتمبر، معلقا: "كذب فأنا لم اتصل به قبل ظهور نتيجة منحة (المورد)، لأنني تلقيت إيميل من مؤسسة (المورد) يخبرونني فيه بفوزي بالمنحة يوم 14 سبتمبر، أي أنني اتصلت به بعد أربعة أيام من فوزي بالمنحة، حينما علمت من الصحفي الأستاذ مصطفى طاهر أن كاتبا ما كتب رواية عن محمود سعيد، فذهبت لشرائها، واتصلت به للسؤال عن شيء يخص ترتيب الفصول في الرواية الذي كان يبدأ من الفصل 16، فشعرت أن ثمة خطأ في فصول الرواية الصادرة عن دار الهلال".ويستطرد: "(شبلول) أنني سأسرق أفكاره، وأن مشروعه في خطر، وأنني سأقرصن أعماله عن محمود سعيد، وهذه كلها ادعاءات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان، اخترعها (شبلول) لإثارة الغبار على مشروعي محاولا طعني طعنة خبيثة جدا في الظهر، بمكاتبة مؤسسة (المورد) لحرماني من المنحة"، متسائلا: "إذا كان (شبلول) يتهمني بالسطو على أفكاره، فما الدليل على هذا السطو، خاصة أنني لم أكتب بعد".وأردف: "وفي مرحلة البحث وجمع المادة التوثيقية بقراءة كل ما نُشر عن محمود سعيد ومن بينها أعماله فلا جسم للجريمة، ولا دم ولا صفحات نطابقها بصفحاته ولا سطور صدرت لي بعد يمكننا أن نضعها جنبا إلى جانب سطوره، ولا يوجد ما يثبت أنني سأقرصن مشروعه الروائي، لا يوجد سوى اتهامه العاري المجرد من أي ملابس الذي تذروه الريح والهواء، والهواء هنا هو تدخله في نيتي وزعمه أنني على وشك سرقة العملين اللذين نشرهما عن محمود سعيد (اللون العاشق) يناير 2019 و(الليلة الأخيرة في حياة محمود سعيد) مايو 2020".واستطرد: "أين الدليل..؟ أهو الترتيب الزمني فقط..؟ هل يمكن أن نرمي الناس بالباطل ونشهّر بهم وبسمعتهم وننال من مكانتهم الأدبية فقط بالمزاعم والأباطيل والظنون والمقالات التي يكتبها بعض المتحيزين لأصحاب الادعاءات..؟ هو يقول إنه كتب روايات صدرت قبلي بنفس الأفكار المتضمنة موضوعا عن كيفية خروج لوحات لمحمود سعيد خارج مصر، هذه هي قرينته الوحيدة ضدي..أليس كذلك، أي أنني الآن كي أبرئ نفسي، يجب أن أنشر دليلا على أن فكرة روايتي عن محمود سعيد تدور في ذهني قبل أن أعرف أن ثمة كاتب سكندري يفكر في نفس الموضوع".وأكمل: "ولكن هل أكتفي بأن أقول ذلك كما أكتفي هو أن يقول ذلك في اتهاماته المرسلة، خاصة أنني لم أكتب روايتي بعد، أم أجلب دليلا موثقا بالتاريخ والسنين، يثبت أنني فكرت فعلا في فكرة روايتي قبل أن تظهر إلى الوجود أعمال الأستاذ شبلول إلى النور".ولفت: "في العام 2018، وفي شهر أكتوبر، انتدبني الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير جريدة (اليوم السابع)، للعمل في موقع (صوت الأمة) التي يرأس تحريرها الزميل يوسف أيوب وكنا كفريق منتدب من (اليوم السابع)، مهمتنا الأساسية تنشيط موقع (صوت الأمة) ونشر فيه موضوعات مختلفة تمس الطابع الثقافي والفني والسياسي وغيرها واختصصت أنا بالمسألة الثقافية بحكم كوني محررا ثقافيا لفترة تربو على العشر سنوات".واستكمل: "نشرت في شهر أكتوبر عام 2018 تقريرا عن مزاد للأعمال الفنية من الشرق الأوسط، كانت صالة كريستي للمزادات بصدد تنظيمه، تطرح فيه لوحات للفنان محمود سعيد للبيع، وقتها كتبت مقالا عنوانه (معروضة بمزاد كريستي.. لماذا لا تشتري مصر لوحات محمود سعيد الفنية) بتاريخ 2 أكتوبر 2018، أي إنني نشرت مقالا هو ببساطة فكرة روايتي التي أعددت مشروع منحتها في 2020، قبل ذلك بعامين، متى أصدر (شبلول) روايته اللون العاشق عن محمود سعيد، بعد نشر مقالي بشهرين يناير 2019".وأشار: "أما إذا قال بل صدرت قبل ذلك وتاريخ (جودريدز) ليس دقيقا، فسأقول، ربما، لأن هناك مقال فعلا منشور في موقع (إيلاف) عن روايته تلك، قبل تاريخ (جودريدز)، لكن متى نُشر مقال إيلاف، في نوفمبر 2018 أي بعدي بشهر، لأن مقالي تاريخه 2 أكتوبر، هل نشر أي خبر عن أي رواية في أي تاريخ يعني صدورها؟ طبعا لا".وأوضح: "سيجد من يبحث عن رواية اللون العاشق مثلا خبرا في (موقع) عين الإماراتي بتاريخ 2 أكتوبر 2018، يخلو من كلمة صدرت رواية أو إطلاق رواية اللون العاشق ويتحدث الخبر فقط عن فكرة الرواية وعن سيرة كاتبها، متى نُشرت الرواية وأقيمت لها ندوات بالفعل، بطاقة فهرسة الرواية تقول إن طبعتها الأولى 2019، لكن أغلب الظن أن أول ظهور لرواية (شبلول) كان في شهر نوفمبر 2018، وذلك في مكتبات الأردن نفسها".مدعما رأيه: "لأنني عثرت على بوست لناشر الرواية يتحدث فيه عن توزيعها في مكتبات بالأردن أي أنني لم أطلع عليها طبعا في هذا الوقت ولا كنت سمعت عنها، وكلامي مصدق كما يظن هو أن الناس ستصدق كلامه، وفي خلال العام 2019 عُقدت ندوات في مصر خلال شهور يوليو وأغسطس، وسبتمبر، لمناقشة روايته تلك، أي أن الرواية لم يكن لها وجود في مصر خلال شهر أكتوبر 2018، والوجود الوحيد لفكرة رواية عن محمود سعيد كان بمقالي المنشور في أكتوبر 2018".واختتم: "كم شخص قرأ أو سمع عن رواية الأستاذ شبلول اللون العاشق وكتب عنها مراجعات في صفحتها بموقع (جودريدز)، شخص واحد هذه الصورة المرفقة أسفله من صفحة الرواية على (جودريدز)، توضح أن الرواية لم تتلق إلا مراجعة واحدة، وشخص آخر يفكر في قراءتها، أي أنني سبقت روايات (شبلول) ونشرت مقالا قبل صدورها يتضمن فكرتي، ولم أكن أعلم أنه كتب كتابين عن محمود سعيد حتى فوزي بالمنحة في سبتمبر 2020، وعلمت ذلك من خلال الزميل مصطفى طاهر الصحفي ببوابة (الأهرام)".