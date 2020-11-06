الغضبان: «بورسعيد» تقف على مسافة واحدة من مرشحى «النواب»

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم رفع درجة الاستعداد التام لاستقبال انتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي من المقرر إجراؤها، غدًا السبت يومي 7 و8 من نوفمبر، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بجميع الأحياء لتظهر محافظة بورسعيد بالمظهر اللائق.ولفت المحافظ- في بيان اليوم - إلى أن بورسعيد من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في المشاركة بالعملية الانتخابية بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين.وأضاف المحافظ أنه وجه باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تطهير مقرات اللجان وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التطهير، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكل قطاعات الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة وتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكل اللجان.وأكد أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقرات الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.