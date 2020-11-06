مصير ضحايا الهزات الأرضية فى تركيا

أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، أنه في أعقاب الزلزال الذي ضرب إزمير, والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، يوم الجمعة الماضي وأودى بحياة 110 أشخاص على الأقل، ما زاد الضغط على الحكومة التركية لتفسير ما حدث لمليارات الدولارات التي جمعتها ضريبة الزلزال الإلزامية التي دفعها الأتراك لأكثر من 20 عاما.وتم فرض الضريبة بعد زلزال بقوة 7.4 درجة في منطقة مرمرة في عام 1999 وأودى بحياة 17 ألف شخص، وكان من المفترض أن يتم استخدام الأموال الناتجة عنها في تمويل مشاريع لتعزيز المباني وإعداد المدن للتعامل بشكل أفضل مع الزلازل.ومع ذلك، يقول الخبراء والسياسيون المعارضون إن الكثير من عائدات الضريبة لم يتم إنفاقها على تدابير الحماية من الزلزال، وهناك دعوات متزايدة للحصول على معلومات مفصلة حول كيفية استخدام الأموال.ودفع المواطنون الأتراك ما يصل إلى 147.2 مليار ليرة تركية (17.5 مليار دولار) كضرائب ضد الزلازل منذ عام 1999، ويتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد الحكومة بإساءة استخدام أكثر من 71 مليار ليرة كان ينبغي استخدامها لحماية المدن من الزلازل.وقال الصحفي التركي البارز فاتح الطايلي، إنه منذ عام 2011 ربما تم إنفاق بعض هذه الضرائب على التعامل مع حوالي 5 ملايين لاجئ سوري.وتلقت تركيا 6 مليارات يورو "7 مليارات دولار" من مساعدات الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلاد في التعامل مع المهاجرين واللاجئين.