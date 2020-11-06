حصيلة الإصابات بكورونا فى بولندا تقترب من النصف مليون

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بولندا إلى 493 ألفًا و765 حالة، وذلك عقب تسجيل 27 ألفًا و86 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بولندا ارتفعت إلى 7287 حالة، وذلك عقب تسجيل 445 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.