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عالم

الصين تنصح الوافدين إليها باختيار رحلات جوية مباشرة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:00 م
وانغ وين بين
وانغ وين بين
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج وين بين"، إن الصين عززت إجراءات الوقاية من الوباء والسيطرة عليه إزاء القادمين إلى الصين، داعيًا الوافدين إليها، إذا كانت هناك ضرورة للسفر إلى الصين، لاختيار الرحلات الجوية المباشرة بقدر الإمكان.

وأضاف بين، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقًا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الصين بشأن الوافدين إليها، أن "الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على النتائج التي تحققت بشق الأنفس من جهة، وتقليل خطر انتقال العدوى خلال الطريق إلى الصين من ناحية أخرى، ومن ثم حماية صحة الجميع وسلامتهم".

وتابع: "أنه ينبغي إجراء اختبار الكشف عن الفيروس في نقاط العبور للوقاية من الوباء ومكافحته، إضافة إلى تخطيط مسار الرحلة بشكل معقول، واختيار الرحلات الجوية المباشرة بقدر الإمكان".

وبشأن ما أفادت به وسائل إعلام أسترالية بأن الشركات الصينية ستتوقف عن استيراد النبيذ الأسترالي بداية من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الاحترام المتبادل أساس التعاون بين جميع الدول، داعيا إلى التركيز على تعزيز بناء الثقة بين البلدين وتهيئة الظروف الجيدة للتعاون العملي في شتى المجالات.

وأشار إلى أن الهيئات الصينية المعنية تتبنى التدابير اللازمة تجاه المنتجات الأجنبية الواردة إلى الصين وفقا للقانون، وبما يتفق مع القواعد الدولية، ويضمن المصالح المشروعة للصناعات المحلية ذات الصلة وأمن المستهلكين، مؤكدا استمرار سياسة الانفتاح على الخارج، والعمل على توسيعه بثبات وبصورة شاملة، وتمسك الصين بمبادئ التعاون والوحدة والفوز المشترك.

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