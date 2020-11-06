وزير السياحة: جميع عمال ترميم قلعة شالي من أبناء سيوة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن منطقة شالي الأثرية عمرها أكثر من 800 عام، لافتًا إلى أن «شالي» كلمة سيوية تعني "المدينة".وأوضح العناني، خلال افتتاح قلعة شالي الأثرية، أن جميع العمال الذين قاموا بترميم القلعة من أبناء واحة سيوة، مشيرًا إلى أن أعمال الترميم تمت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.وافتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم العافية نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، قلعة شالي بواحة سيوة، وذلك بعد إعادة ترميمها، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول وفتحية السنوسي نائبة البرلمان وعدد من عمد ومشايخ وشباب واحة سيوة.