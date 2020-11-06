المخرج أحمد عبدالوهاب يبدأ تصوير الجزء الثاني من «المصحة»

بدأ المخرج "أحمد عبدالوهاب" تصوير الجزء الثاني من برنامج "المصحة" للفنان خالد جواد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج بعد عرضه على شاشة قناة "ONE"، حيث حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا غير متوقع.وأشار "عبدالوهاب" إلي أنه يقوم حاليا بتصوير حلقات البرنامج ليتم عرضه خلال الأيام القادمة، وتدور أحداث برنامج "المصحة" في إطار كوميدي ساخر حول المشاكل الاجتماعية ونقد الأخطاء بشكل كوميدي ساخر، ذلك من خلال عرض أخبار والتعليق عليها بشكل كوميدي، البرنامج من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.يذكر أن آخر أعمال المخرج "أحمد عبدالوهاب" برنامج "أبوحفيظة" الجزء الرابع، وبرنامج "المصحة" الجزء الأول، وبرنامج "الكلام على إيه" للإعلامي "جابر القرموطي"، والذي يعرض على شاشة قناة "الحياة".