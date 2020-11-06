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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إدانة صينية لإلغاء واشنطن تصنيف حركة تركستان الشرقية «إرهابية»

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:51 م
حركة تركستان الشرقية
حركة تركستان الشرقية
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أعربت الصين اليوم الجمعة، عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء تصنيف "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" كمنظمة إرهابية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" سحب تصنيفها لـ "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" كمنظمة إرهابية.

وقال:"الإرهاب هو الإرهاب. يتعين على الجانب الأمريكي تصحيح هذا الخطأ فورا، وعدم تبييض المنظمات الإرهابية، والتمسك بالتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب"، معربا عن استياء الصين الشديد ومعارضتها الحازمة للقرار الأمريكي.

وأضاف أن "حركة تركستان الشرقية الإسلامية" تم تصنيفها كمنظمة إرهابية وأُضيفت إلى قائمة الجزاءات بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقمي 1267 و1390 في عام 2002، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها أحد المشاركين في تقديم قرار مجلس الأمن رقم 1267، تراجعت عن تصنيف الحركة، ما يعكس مرة أخرى المعايير المزدوجة بشأن قضايا مكافحة الإرهاب.

وتابع بين:إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الحركة كان إجماعا من المجتمع الدولي وجزءا مهما من الحرب الدولية ضد الإرهاب، لافتا إلى أن الحركة انخرطت منذ فترة طويلة في أعمال عنف إرهابية، وتسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا والإضرار بالممتلكات، ما هدد بشكل خطير أمن الصين والعالم واستقرارهما.

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