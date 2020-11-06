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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الليرة التركية لمستوى قياسي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:58 م
الليرة التركية
الليرة التركية
وكالات
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استمر تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لتسجل أكبر انخفاض لها في الأسواق، اليوم الجمعة، للأسبوع الـ11 على التوالي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة.

وانخفضت الليرة بنسبة 1.6%، ليتراجع التداول بها بنسبة 1.3%، لتصل إلى 5291. 8 ليرة لكل دولار حتى الساعة الثانية وست دقائق مساء في إسطنبول.

ويرى البعض أن فوزا محتملا للمرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية من شأنه أن يزيد من فرص فرض عقوبات ضد أنقرة، بسبب شراء نظام صاروخي روسي.

والتأثير السلبي المتوقع لفوز بايدن ربما يبقى محدودًا، إذا حقق الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجعت الليرة بـ1.3% إلى 5029. 8 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و18 دقيقة، صباح الأربعاء الماضي، بتوقيت إسطنبول، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام.

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