الأحد.. «عبقرية الإيقاعات» بالجمعية المصرية للتنوير

يحل الدكتور فتحي الخميسي الأستاذ المتفرغ لعلوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون٬ في السادسة مساء بعد غد الأحد٬ بضيافة الجمعية المصرية للتنوير بمصر الجديدة٬ ولقاء مفتوح بعنوان "عبقرية الإيقاعات المصرية" حيث يحاضر ويتحدث ويعزف خلاله.هذا ومن المقرر أن تتطرق الأمسية إلى الحديث عن الإيقاعات المصرية وماهيتها؟ وما هي طبيعتها الخاصة المميزة؟ كما يقدم "الخميسي" نماذج على ذلك من الأغنيات المصرية ثم ينفتح النقاش وطرح الأسئلة وفقا لرغبة الحضور.يذكر أن دكتور فتحي الخميسي مؤسس ورئيس سابق لقسم علوم الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، حيث تدرس للمرة الأولى جهود المفكرين العرب في تطوير الموسيقى (ابن سينا والفارابي وغيرهم). مؤلف سيمفونية "غضب النيل" التي تعرضها الأوبرا المصرية على فترات. مؤلف موسيقي مجموعة من المسرحيات والمسلسلات والأفلام. ناقد ومفكر في تاريخ وعلوم الموسيقى.يشار إلى أن "الجمعية المصرية للتنوير" كان قد أسسها شهيد الكلمة المفكر فرج فودة٬ ومن أهدافها ترسيخ حق التعبير الذي كفله الدستور المصري٬ ونشر قيم التنوير الثقافي٬ ومدنية الدولة.رئيس الجمعية هو المخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش، وأمينها العام اسحق حنا، ويضم مجلس الإدارة تسعة أعضاء منهم: الكاتب طلعت رضوان، الكاتب جمال صلاح الدين والدكتور كمال فريد.